رئيس الوزراء : اقتصادنا «كان هايبقى باللون الأحمر» لولا تدخلنا بالاستثمارات والمشروعات

عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقعات المسار المتوقع للنمو الاقتصادي في حالة عدم التدخل بالاستثمارات التي ضختها الدولة بالمشروعات لدفع عجلة الاقتصاد.

وأكد أنهم اختاروا بعض المؤشرات لتحليل ذلك بمساعدة العديد من الخبراء ووجدوا أنه كان سيؤثر على حجم نمو الاقتصاد ، واقتصاد البلد وقال “كنا هانبقى باللون الأحمر والاقتصاد ينمو بالسالب”.

وقال إن معدل البطالة كان سيرتفع إلى 15.4% بدلا من المعدل المحقق اليوم 7.2%.

رئيس الوزراء قال ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة الاقتصاديين ورجال الاقتصاد والمال والأعمال والخبراء وأساتذة الجامعات وممثلي الوزارات والجهات المختلفة.