رئيس الوزراء: افتتاح مشروعات كبرى تتعلق بمدن الجيل الرابع في الصعيد قريبا

أعلن رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التي تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها.

وقال مدبولي إنه جرى التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، خاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة (مدن الجيل الرابع)، مؤكدا أن هذه المشروعات تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وتناول وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أبرز المشروعات التي يتم تجهيزها للافتتاح في محافظات الصعيد، والتي من بينها عدد من مدن الجيل الرابع، إضافة إلى التوسعات التي تم تنفيذها في محطات معالجة الصرف الصحي ببعض محافظات الصعيد، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي، و”سكن مصر” بتلك المحافظات.