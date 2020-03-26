رئيس الوزراء : اضطررنا لتعديل موازنة العام المقبل وفقًا للوضع الراهن عالميًا

رئيس الوزراء قال إنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس "كورونا"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن الحكومة اضطرت إلى تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالميًا.

وأضاف أن هذه الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل سوف تتم بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.

رئيس الوزراء قال ذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس عبر خاصية الفيديوكونفرانس تفاديا لفيروس “كورونا” المستجد .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس “كورونا” على مستوى دول العالم.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة حول موقف الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد وجهود التعامل معها.

وأوضحت في عرضها أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وعدد 21 حالة وفاة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم التوسع في عدد المعامل في المحافظات ليصل إلى (21) معملاً على مستوى محافظات الجمهورية.