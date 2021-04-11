رئيس الوزراء : إتاحة مراكز الشباب بكافة المحافظات مجانا للأيتام

في كلمته التي ألقاها في احتفالية "ها أنا أحقق ذاتي" بمناسبة يوم اليتيم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إتاحة كافة مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية للأيتام مجانا ودون أي مقابل .

رئيس الوزراء قال ذلك في كلمته التي ألقاها في احتفالية “ها أنا أحقق ذاتي” بمناسبة يوم اليتيم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونظمت الاحتفالية وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال إن الاحتفال بيوم اليتيم مناسبة مصرية تحولت لأيقونة بالعالم ، و أن الدولة حريصة على رعاية شبابها .

وأطلق مدبولي مبادرة “ها أنا أحقق ذاتي” التي ترتكز على تذليل كافة العقبات لتمكين الشباب .

وقال إنه في ظل عصر الأوبئة وزيادة أعداد الأيتام يتوجب العمل على حمايتهم ورعايتهم.

وأكد أن يوم اليتيم يأتي كل عام ليعكس التضامن والتكاتف بين أفراد الشعب المصري .