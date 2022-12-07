رئيس الوزراء: إتاحة شركات ببرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الربع الأول من 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح جزء من شركات الدولة خلال الربع الأول من عام 2023.

رئيس الوزراء قال ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء ، وتحدث خلاله رئيس الوزراء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها خطة للاستفادة من أصول الدولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة إجراءات تصل إلى 100 إجراء موزعة على 5 محاور شملت دعم القطاع الخاص ودعم الصناعة وتوفير النقد الأجنبي.

وقال إن الحكومة عملت على أكثر من محور في تمكين القطاع الخاص ومنها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة والحكومة أوفت بوعدها في ذلك وتم الأخذ بتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وإدراجها بالتعديلات الأخيرة فيها.