رئيس الوزراء: أعتقد أن البطالة أقل من البيانات الرسمية بفضل المشروعات القومية

أحمد عاشور قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه يعتقد أن معدلات البطالة في مصر والتي شهدت تراجعا كبيرا أقل بكثير من المؤشرات الرسمية التي تشير إلي انها أقل من 12 % . وذكر إسماعيل في مؤتمر أخبار اليوم…

أحمد عاشور

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه يعتقد أن معدلات البطالة في مصر والتي شهدت تراجعا كبيرا أقل بكثير من المؤشرات الرسمية التي تشير إلي انها أقل من 12 % .

وذكر إسماعيل في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم أنه تلك الأرقام في حاجة لإعادة نظر خاصة أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وفرت مزيد من فرص العمل

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري ليترواح مابين 9.5 و.9.6% % بنهاية العام المالي الجاري كما أن احتياطي النقد الأجنبي عاد لمستوى 2010 البالغة 36 مليار دولار.

واليوم افتتح مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي الرابع” والذي يعقد تحت عنوان” مصر.. طريق المستقبل الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل” في الفترة من 12 إلي 14 نوفمبر