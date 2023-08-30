رئيس الوزراء: أتلقى إشادات من المسئولين الدوليين بالزيارات الخارجية في مدينة العلمين

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، وخاصة خلال هذا العام.

وقال أن ذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جداً خارجياً، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم.

ولفت لما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسئولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصداً سياحيا طوال العام.

وأشار رئيس الوزراء فى الإطار ذاته، إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب الجديدة، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من اقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال ذلك اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.

وتطرق إلى الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها سيادته خلال لقائه الطلاب.

وتحدث رئيس الوزراء، عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “البريكس”، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.

ووافقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على إنشاء وحدة “البريكس” بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع “البريكس”، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.