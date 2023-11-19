رئيس الوزراء يفتتح الدورة 27 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2023

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 تحت شعار “دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل”، والتي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محلياً وإقليمياً ودولياً من جهات حكومية ومؤسسات تنظيمية وشركات كبرى وناشئة.

وحضر فعاليات الافتتاح، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والاعلامي أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة “تريد فيرز إنترناشيونال” المنظمة للحدث، وعدد من المسئولين.

وخلال فعاليات الافتتاح أكد رئيس الوزراء الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، لافتاً إلى الحرص على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته، لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة موسعة بعدد من أجنحة المعرض، تضمنت جناح البنك المركزي المصري، والذي شهد استعراض آخر تطورات استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، التي تحظى بمتابعة رئيس الجمهورية، وعدد من التطبيقات الجديدة للعملاء التي تحقق نجاحاً كبيراً، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقق بيئة رقمية متطورة.

كما تضمنت الجولة جناح وزارة العدل، حيث تم التطرق لجهود تطوير وحدات ذكية للشهر العقاري وتدعيمها بآلية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية، وخطط نشر هذه الوحدات الذكية بالخارج لخدمة أبناء الجاليات المصرية، فضلاً عن بدء وزارة العدل المرحلة التجريبية لمشروع ميكنة محاضر الجلسات بالمحاكم، وكذا جناح وزارة الصحة، حيث استمع إلى شرح حول الدور المبذول للاستعانة بالتقنيات المتطورة من خلال دور مراكز دعم واتخاذ القرار في إدارة الازمات الخاصة عبر توفير أسرة الرعاية والحضانات وسيارات الاسعاف، حيث يتم العمل على ربط المنشآت الصحية بهذه المنظومة لتحقيق التدخل السريع والفاعل.

وشملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بأجنحة المعرض، تفقد جناح وزارة التربية والتعليم، حيث تم استعراض عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها ضمن الوسائل التعليمية، كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض من عدد من الطلاب حول الأنظمة التي قام الطلاب بتطويرها، ثم تم تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم استعراض عدد من منتجات الهيئة لتدعيم مختلف القطاعات والتي تتمتع بتوفير في الطاقة، ومساندة ذوي الهمم، وتم زيارة قسم خاص بمصنع الالكترونيات وتم عرض نماذج لأنظمة بدائل النظارات الطبية، والتي تم تصنيعها في مصر، وتم عرض شاشة تفاعلية تم تصنيعها من خلال مهندس مصري، بنسبة تصنيع محلي 100%، ويتم تصنيعها في مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.

وتحدث مخترع الشاشة خلال العرض، وهو شاب مصري، يدعى المهندس باسم سامح، وابتكر طريقة لتحويل أي شاشة تليفزيون لتكون شاشة تفاعلية بنصف ثمن أي شاشة تفاعلية، حيث وجه رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم برعاية هذا المُخترع تحفيزاً من الدولة للابتكار.كما تضمنت الجولة جناح شركة “آي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، حيث تم استعراض جان ًمن نشاطها في مجال التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، وخططها التوسعية في أسواق أخرى مجاورة، والسعي لتحقيق جودة إدارة البيانات

وكذا جناح شركة ديل بمصر، والتي استعرضت قيامها بإقامة مركز تميز كبير، وكذا تناول أطر التعاون في السوق المصرية، وفي الشرق الأوسط، وجناح شركة هواوي، حيث تمت الإشارة إلى ان شركة هواوي تعتبر مصر من أهم الأسواق الواعدة، ونعمل في السوق المصرية من خلال 4 أبعاد مختلفة من ضمنها الريادة في التكنولوجيا، والابتكار، وكذا جناح شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة لا يقتصر اهتمامها على ضخ استثمارات ولكن المساعدة في التنمية، حيث حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة نمواً ملموساً على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام.

كما اتخذت الشركة مؤخراً عدداً من الإجراءات التشغيلية والتوسعية التي انعكست بشكل إيجابي على الحصة السوقية ومكانة الشركة كأحد أبرز الفاعلين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، إلى جانب جناح الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، و تم الاستماع إلى شرح حول نشاط الشركة في تدعيم البنية الأساسية لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات في مصر.وخلال فعاليات الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تفاصيل هذه النسخة من هذا المعرض والمؤتمر الدولي

تمت الإشارة إلى أن انعقاد الدورة السابعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 23 يأتي في ظل تحولات استثنائية أبرزت أهمية التكنولوجيا ودورها الحاسم في تنمية الدول وتأمين الشركات وايجاد الحلول واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، الأمر الذي دفع إلى اعتماد شعار “دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل” IGNITE INNOVATION: Merging Minds & Machines for a Better World ليكون الشعار الرسمي للحدث في عام 2023، والمفهوم الإسترشادي لمسارات المعرض وفعالياته المصاحبة من منتديات وجلسات حوارية وورش عمل.

وتحظى هذه النسخة بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين وقيادات الهيئات الحكومية والشركات العالمية والمحلية، فضلاً عن باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى في التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والتأمين في مصر والعالم، ولذا تتيح فرصة ذهبية للتواصل بين الفاعلين في هذا القطاع الواعد، وتشهد مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية تعمل في مجالات تكنولوجية مختلفة، و200 متحدث في جلساته ومؤتمراته التي تستمر على مدار 4 أيام.

كما تشارك عدد من الوزارات بأجنحتها داخل Cairo ICT 23 وتشمل وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتماماً بالتطور التكنولوجي.ويضم المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 ثلاث قاعات رئيسية، الأولى بها شركات الأقمار الصناعية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين والصحة.

أما الثانية فتضم مقدمي التكنولوجيا وشركات الامن المعلوماتي والسيبراني ومشغلى المحمول والاتصالات، بينما تضم القاعة الثالثة شركات الألعاب الإلكترونية وساحة الإبداع والابتكار. ولتوفير تجربة مميزة وتحقيق الاستفادة للزوار، تتميز فعاليات Cairo ICT 23 بمناقشة مجموعة من القضايا المهمة في عدد من المجالات الأكثر حيوية واهتماماً من جميع الأطراف، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات حلول مراكز البيانات فائقة الحجم، والحلول السحابية المختلطة وحوسبة الحافة.

كما تناقش ندوات ومؤتمرات معرض Cairo ICT 23 أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبراني، والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والمستجدة في عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني المصرفي، والتوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية في تمكين التحول الرقمي، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.