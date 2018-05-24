رئيس الوزاء: تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيًّا

إجراء مسح طبي شامل وفقاً لبرنامج زمني محدد لاكتشاف المرض مبكرًا اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إعادة الإصابة من خلال مكافحة العدوىعزت العاصىأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيًا في مصر، والاهتمام بالعمل بشكل سريع على اتخاذ التدابير اللازم



إجراء مسح طبي شامل وفقاً لبرنامج زمني محدد لاكتشاف المرض مبكرًا

اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إعادة الإصابة من خلال مكافحة العدوى



عزت العاصى

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيًا في مصر، والاهتمام بالعمل بشكل سريع على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إعادة الإصابة، من خلال مكافحة العدوى واتباع الاحتياطات اللازمة داخل بنوك الدم والعيادات والمستشفيات.

واستعرض إسماعيل خلال اجتماع، الخميس، حضره وزراء الصحة، والمالية، والتعليم العالي، خطوات تنفيذ البرنامج التنفيذي للعلاج، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سى” في مصر.

ووجه رئيس الوزراء فى بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإسراع في انجاز المسح الطبي الشامل الذي يتم تطبيقه على الفئة العمرية من 19 إلى 59 عاماً، الأكثر إصابة بالمرض، بحيث يتم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، وذلك بهدف اكتشاف المرض مبكراً باعتباره خطوة مهمة نحو التمكن من علاجه سريعاً.

من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة إلى أن المسح الطبي الشامل يستهدف نحو 43.5 مليون مواطن، بين الفئة العمرية المحددة الأكثر عرضة للإصابة (إجمالي عددها نحو 50 مليون مواطن)، لافتاً إلى أنه قد تم إجراء المسح فعلياً لنحو 6 ملايين مواطن حتى الآن.

وعرض وزير الصحة خلال الاجتماع الجهود المبذولة في إطار حملة علاج مرضي فيروس سي في الفترة الماضية والتي ساهمت في علاج نحو 1.6 مليون مواطن، والخطوات الجارى اتخاذها لاستكمال الحملة للقضاء تماما علي الفيروس.

