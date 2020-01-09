رئيس «الوادى للأقطان»: بيع المحصول للمغازل يقتصر على أصناف «المزاد»

كشفت عزة قبارى، رئيس مجلس إدارة «الوادى لتجارة وحليج الأقطان»، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، عن أن قرار بيع القطن للمغازل الحكومية بسعر 1500 جنيه للقنطار سيقتصر على أصناف الوجه القبلى جيزة 95، التى اشترتها الحكومة من الفلاحين عبر المزاد العلنى الذى طٌبق لأول مرة على تسويق المحصول لعام 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

وكانت «القابضة للغزل والنسيج» أصدرت قرارًا بيبع القطن لمغازلها بسعر 1500 جنيه للقنطار، لافتة إلى أنها ستدعم شركات التجارة مادياً.

وقالت «قباري» فى تصريحات لـ«المال» إن القرار يأتى لتقليل الخسائر التى تحملتها شركات الأقطان جراء شراء أصناف وجه قبلى لمحافظتى الفيوم وبنى سويف بسعر مرتفع، بعد إحجام القطاع الخاص عن المشاركة فى نظام المزاد العلنى.

ولفتت إلى أن شركات الأقطان تتحمل خسائر يومياً من الاحتفاظ بالمحصول، بسبب فوائد تمويلية وغيرها.

وأكدت أن «القابضة» لم تفصح عن إجمالى قيمة المخصصات التى ستتحملها لشراء أقطان وجه قبلى، ولكنها ستشمل مزاد أصناف جيزة 95 فقط، وستباع بسعر 1500 جنيه للقنطار الزهر «القطن قبل حلجه ونزع بذرته»، وبالتالى لن يكون هناك تأثير يذكر على سعر الشراء بالسوق المحلي.

واشترت شركات تجارة الأقطان التابعة لـ«الغزل والنسيج»، المحصول من مزارعى بنى سويف والفيوم ضمن المزاد العلنى بأسعار بين 1800 و2100 جنيه للقنطار فى الفترة من أغسطس إلى نهاية أكتوبر العام الماضى، فى الوقت الذى امتنع القطاع الخاص عن المشاركة بالمزاد بسبب ارتفاع السعر، ما يعنى أن «القابضة» ستتحمل دعما فى حدود 300 إلى 600 جنيه فى القنطار الواحد.

وأوضحت «قباري» أن 4 شركات هى «الوادي، والشرقية، والدلتا، والمصرية لكبس الأقطان» ستورد المحصول للمغازل الحكومية.

وكانت شركات الأقطان الحكومية تحملت ما يقترب من 233 مليون جنيه لشراء 116 ألف قنطار قطن لصنف جيزة 95 من مزارعى وجه قبلي، وفقاً لما أكدته عزة قبارى فى تصريحات سابقة لـ»المال».

وبلغ حجم إنتاج مصر من القطن خلال عام 2019 نحو 1.5 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون فى 2018.