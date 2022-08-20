رئيس الهيئة : 300 إلى 500 جنيها سعر كراسة شروط الوحدات الصناعية الجاهزة (فيديو)

أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم عمل تعديلات وتسهيلات لكراسة شروط الوحدات الصناعية الجاهزة والتي كانت تبلغ من ألفي إلى 3 آلاف جنيه منذ عامين ، وتم تخفيضها من 300 إلى 500 جنيه سعر كراسة شروط الوحدات الصناعية الجديدة.

وقال الزلاط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه تم اليوم استكمال منظومة طرح المجمعات الصناعية السبعة والتي تم الإعلان عنها العام الماضي .

وأضاف الزلاط أنه تم اليوم طرح 3 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد بواقع 272 وحدة بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط على مساحة اجمالية 74 فدانا مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود .

وتابع الزلاط أنه تم طرح 420 وحدة بمجمع منطقة هو بمحافظة قنا على مساحة إجمالية 74 فدانا مخصصا لأنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ، و308 وحدات بمجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان، على مساحة اجمالية 18 فدانا.

وأكد الزلاط أن جميع الوحدات الصناعية جاهزة بجميع المرافق، مشيرا إلي أنه يوجد 13 مجمع على مستوى الجمهورية خاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

كان اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قال في بيان اليوم إنه سيتم الثلاثاء القادم فتح باب سحب كراسات الاشتراطات للمستثمرين على الـ 3 مجمعات الصناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – قنا) ويصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية الجاهزة بلغ نحو 1000 وحدة،

وأضاف أن الإعلان اشتمل على طرح المرحلة الثانية بالمجمعات الصناعية بالسادات وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر والمحلة بالغربية والغردقة بالبحر الأحمر بأنشطة هندسية وكيماوية وغذائية ودوائية ومواد البناء وغزل ونسيج.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أعلن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي (قنا- أسيوط- أسوان)، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية،

وأضحت الهيئة أن المستثمر يستطيع التقدم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/ الممثل القانونى الأصلى للشركة) دون اشتراط السجل التجاري تيسيرًا على المستثمر، وتُسحب الكراسات ابتداءً من يوم 23/8/2022.

وتتلقى الهيئة طلبات التقدم خلال الـ15 يومًا الأولى من كل شهر، على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دوريًّا حتى نفاد الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة، والتي تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية.