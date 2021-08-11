رئيس الهيئة: نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بلغت 90% وإنتاجنا تعدى 2.2 مليون طن

أكدت تقرير لهيئة الثروة السمكية إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بلغت 90%حاليا بعد وصول انتاجنا من اسماك المياه العذبة والمالحة ل2مليون و200ألف طن رغم التحديات الكبيرة أمام تنمية الثروة السمكية من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة .
وقال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية لـ”المال”إن صادرات قطاع الاسماك يصل الى40ألف طن سنويا لدول اوربا والخليج خاصة اصناف الدينيس والقاروص والبلطي.
كما يتم استيراد كميات تدور حول 400ألف طن مثل اسماك الرنجا والسردين والمكاريل وسمك الباسا وغيرها من الانواع المتعذر صيدها او استزراعها في مصر .
يذكر أن مصر تحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم فى الإنتاج السمكى والدولة تملك رؤية شاملة لتطوير الثروة السمكية كى يكون لدينا فائض من الإنتاج للوصول إلى مرحلة تصدير الأسماك للخارج .
وأشاررئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن ثبات أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية هو أفضل دليل على زيادة الإنتاج وتمكن الدولة من توفير الأسماك رغم كل التحديات التى تواجه الثروة السمكية .
و قال مصيلحى إن هناك تحدى كبير وهو الإستغلال الأمثل للبحيرات والبحار الذى لم يتحقق حتى الآن رغم أننا نملك الخبرات الكبيرة فى الاستزراع السمكى .
وأضاف أن مشروعات تطوير البحيرات مازالت مستمرة حيث تمكنت الدولة من إزالة 1600 حالة تعدى على البحيرات ومتوقع مردود أفضل خلال السنوات المقبلة .
وأضاف أن الإنتاج للقطاع الخاص يساهم بشكل كبير فى المنظومة من الإنتاج السمكى ولدينا رؤية كبيرة لإنجاح منظومة للإستزراع السمكى وتعميم تلك التجارب الناجحة منها .
وأشار إلى أن مسألة الأعلاف تمثل تحديا كبيرا أمام إنتاج الأسماك ونواصل البحوث على صحة الأسماك ورعايتها فى المزارع للوصول إلى أفضل الأنواع والأصناف للوصول إلى تصدير للخارج .