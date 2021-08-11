اقتصاد وأسواق

رئيس الهيئة: نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بلغت 90% وإنتاجنا تعدى 2.2 مليون طن

رغم التحديات الكبيرة أمام تنمية الثروة السمكية من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة
الصاوي أحمد 10:52 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21 10:52 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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أكدت تقرير لهيئة الثروة السمكية إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بلغت 90%حاليا بعد وصول انتاجنا من اسماك المياه العذبة والمالحة ل2مليون و200ألف طن رغم التحديات الكبيرة أمام تنمية الثروة السمكية من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة .

وقال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية لـ”المال”إن صادرات قطاع الاسماك يصل الى40ألف طن سنويا لدول اوربا والخليج خاصة اصناف الدينيس والقاروص والبلطي.


كما يتم استيراد كميات تدور حول 400ألف طن مثل اسماك الرنجا والسردين والمكاريل وسمك الباسا وغيرها من الانواع المتعذر صيدها او استزراعها في مصر .

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يذكر أن مصر تحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم فى الإنتاج السمكى والدولة تملك رؤية شاملة لتطوير الثروة السمكية كى يكون لدينا فائض من الإنتاج للوصول إلى مرحلة تصدير الأسماك للخارج .

وأشاررئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن ثبات أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية هو أفضل دليل على زيادة الإنتاج وتمكن الدولة من توفير الأسماك رغم كل التحديات التى تواجه الثروة السمكية .

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و قال مصيلحى إن هناك تحدى كبير وهو الإستغلال الأمثل للبحيرات والبحار الذى لم يتحقق حتى الآن رغم أننا نملك الخبرات الكبيرة فى الاستزراع السمكى .

وأضاف أن مشروعات تطوير البحيرات مازالت مستمرة حيث تمكنت الدولة من إزالة 1600 حالة تعدى على البحيرات ومتوقع مردود أفضل خلال السنوات المقبلة .


وأضاف أن الإنتاج للقطاع الخاص يساهم بشكل كبير فى المنظومة من الإنتاج السمكى ولدينا رؤية كبيرة لإنجاح منظومة للإستزراع السمكى وتعميم تلك التجارب الناجحة منها .

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وأشار إلى أن مسألة الأعلاف تمثل تحديا كبيرا أمام إنتاج الأسماك ونواصل البحوث على صحة الأسماك ورعايتها فى المزارع للوصول إلى أفضل الأنواع والأصناف للوصول إلى تصدير للخارج .

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بقلم الصاوي أحمد

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