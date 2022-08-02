رئيس الهيئة : عبور 2103 سفن في يوليو الماضي يدل على ثقة العالم في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور 2103 سفن عبر قناة السويس خلال شهر يوليو الماضي يدل على ثقة العالم في قناة السويس. وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج اليوم على فضائية دي إم سي، أن قناة السويس يراها العالم الآن أأْمن طريق ملاحي ومدى جهوزية القناة في استقبال أي عدد من السفن.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022، سجلت أرقامًا قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة،

وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن، مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

وقال ربيع إن حركة الملاحة بالقناة، خلال شهر يوليو 2022، شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين، مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 433 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 25.9%.

وأضاف ربيع: بلغ إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن، مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 19.3 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت18.2%.

مشيرًا إلى أن عائدات قناة السويس، خلال شهر يوليو من العام الميلادي 2022، سجلت 704 ملايين دولار، مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4%.