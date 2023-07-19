رئيس الهيئة: سنحقق حلم المصريين بامتلاك أول محطة نووية بالضبعة

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عزم هيئة المحطات تحقيق حلم المصريين؛ حيث تبذل الهيئة كل ما في وسعها لتحقيق حلم المصريين بتنفيذ أول محطة نووية بالضبعة.

وأضاف “الوكيل” -في بيان له- أنه يتم تنفيذ محطة الضبعة النووية بأعلى معايير الأمان النووي من خلال الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وفق الجدول الزمني المخطط للمشروع، والتي تكللت في العام الحالي باستقبال أولى المعدات الثقيلة طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل إلى ميناء الضبعة التخصصي.

كما وصلت المعدة بنجاح إلى موقع الإنشاءات في 20 مارس الماضي وتحقيق الصبة الخرسانية الأولى للمجموعة الثالثة في 3 مايو الماضي، وذلك بعد أن تم في العام الماضي تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للمجموعتين الأولى والثانية.

يأتي ذلك خلال زيارة أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم الحكومية الروسية موقع محطة الضبعة النووية في مصر بمرافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل.

وقام الوفد بجولة ميدانية في موقع محطة الطاقة النووية لتفقد الأعمال الجارية وكذلك زيارة الميناء البحري الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذه المحطة الواعدة.

ووقعت مصر وروسيا يوم 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم عقود المحطة فى ديسمبر 2017، وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل عام 2028.