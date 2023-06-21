رئيس الهيئة: تطوير القطاع الجنوبي في قناة السويس يحسن حركة الملاحة بنسبة 30%

قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن ما حققته الهيئة من ايرادات هو نتاج متابعة يومية من القيادة السياسية ورجال هيئة قناة السويس، ان ما حققته الهيئة من نجاح في زيادة الايرادات هو المشروعات التي تمت في القناة منها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

يشار الي ان هيئة قناة السويس حققت ايرادات 9 مليارات و400 مليون دولار في 2022/2023.

وأضاف ربيع خلال لقائه مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، ان مشروع تطوير القطاع الجنوبي في قناة السويس يحسن حركة الملاحة بما يمثل 30% والذي شهد في موقعه حادثة سفينة ايفرجيفن، مؤكدًا ان هذا التطوير سيعمل على تحسين حركة الملاحة في عبور السفن بوقت أقل من المعتاد.

وتابع ربيع أنه في أصعب الظروف لا تتوقف حركة الملاحة في قناة السويس، حتي في حالة عدم وضوح الرؤية مثلما حدث في الايام الماضية عند تعذر الرؤية نتيجة العاصفة الرملية التي شهدتها مصر.

واشار ربيع الي ان كل الحوادث التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي تراوحت من 8 إلي 9 حوادث نتيجة أعطال في ماكينات السفن المارة أو توجيه الدفة بقناة السويس، موضحَا ان ذلك وارد حدوثه في كل العالم.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس ان نسبة الحوادث التي حدثت خلال سنة واحدة كانت 0.9%، قائلا: أكثر من 25 ألف سفينة تعبر من قناة السويس بحمولة مليار و570 مليون طن بضاعة.