رئيس الهيئة الهندسية و«الخشت» يتفقدان المعهد القومى للأورام الجديد «500 500» بالشيخ زايد

تفقد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع المعهد القومى للأورام الجديد “500 500” بمدينة الشيخ زايد للوقوف على الوضع الحالى ومراحل استكمال البناء وفقاً للجدول الزمنى المحدد، حيث إنه يعتبر من المشروعات الكبرى التى تنفذها جامعة القاهرة بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجى وتشغيلى وهندسى، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية المصرية وإنجاز المشروعات القومية الكبرى والتى تعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى العظيم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص (3,5) مليار جنيه من موازنة التعليم العالى لإستكمال المشروع.

مضيفًا أنه تم وضع رؤية مستقبلية لإنجاز المشروع بما يضمن إستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة فى رفع أكبر عبء ممكن عن مرضى السرطان ، بالرغم من ظروف جائحة كورونا التى أثرت على معدلات الأداء فى مختلف المجالات .

جدير بالذكر أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد ” 500 500 “، مشروع ضخم حيث يعد أكبر مستشفى متخصص فى علاج السرطان فى العالم ، ويقام على قطعة أرض تملكها جامعة القاهرة بمساحة تقدر 145,000 متر مسطح وبمساحة بناء إجمالية تقدر 844,000 متر مسطح وبنسبة بنائية 38%، لتسهم فى توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع مصر.

ويتكون مشروع المعهد القومى للأورام الجديد “500 500” من مستشفى تعليمى متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بسعة 1020 سريراً بالقسم الداخلى، و 500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد ، و60 غرفة عمليات كبرى، و 15 جهازاً للعلاج الإشعاعى ، ومركزاً متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التى تغطى كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام.