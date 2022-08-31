رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : تجربة مصر في إصلاح نظام المعاشات ملهمة لدول الجوار

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن تجربة مصر في إصلاح نظام المعاشات ملهمة لدول الجوار .

وأوضح عوض في بيان للهيئة أن المؤتمر العربي للتقاعد و التأمينات الاجتماعية الذي سينعقد على مدار يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في دورتة السادسة تحت شعار ”آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص” بمدينة شرم الشيخ سيشهد مناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي و كيفية التغلب عليها .



و أشار عوض إلي أن مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق خطة إصلاح نظام المعاشات و التي ترتكز على تحقيق أقصي استفادة ممكنة لأطراف العملية التأمينية ” المؤمن عليه – صاحب العمل – أصحاب المعاشات و المستفيدين ” و التي اعتبرتها العديد من دول الجوار بأنها ملهمة في مقاصدها و ركائزها و تستحق الدراسة و المحاكاة.

وأكد أن مصر قد وضعت ورقة عمل لمناقشتها بالمؤتمر تتناول أهم التحديات التي يواجهها نظام التأمين الاجتماعي في مصر و كذلك خطة الإصلاح التي وضعتها للتغلب على تلك التحديات و ضمان الاستدامة المالية للنظام.



وأضاف عوض أن نظام التأمين الاجتماعي المصري من أقدم أنظمة التأمين في العالم وتوجد دول عديدة في العالم العربي نظامها متشابة أو مشتق من النظام المصري مما يجعل مصر قبلة رئيسية للعديد من الدول لمناقشة كافة التجارب التأمينية و الاستفادة من الخبرات السابقة لمواجهة أي تحديات مستقبلية مشيراً إلي أن مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال رقمنة المنظومة التأمينية للتيسير علي المواطن المصري .



و من جانبه دعا عوض كافة المهتمين بقضايا التأمينات و المعاشات في مصر و العالم العربي بالمشاركة بفعاليات هذا المؤتمر لتعظيم الاستفادة الممكنة لكافة المشاركين مشيرا إلى أنه يمكنهم المشاركة عبر هذا اللينك https://www.events.fintechrobos.com/