اقتصاد وأسواق

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع سفير رومانيا مستجدات مجالات التعاون

أكد سفير رومانيا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك.
سمر السيد 10:31 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 10:31 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأربعاء، ميهاي ستيفان ستوبارو ، سفير جمهورية رومانيا .

وقال بيان صحفي للهيئة، إنه تم خلال اللقاء،عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية , خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخي بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الرومانية في العديد من مجالات الصناعة .

في هذا الصدد، أكد ” التراس”أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية , مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين “القاهرة وبوخارست” من خلال اللجنة المصرية الرومانية وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة .

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وأوضح “التراس” أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التي أتفق عليها مؤخرا بين العربية للتصنيع ووفد كبري الشركات الرومانية ,خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية , مشيرا إلي بحث إشتراك الشركات الرومانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

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وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه , أكد سفير رومانيا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأشاد “ستوبارو ” بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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