رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يزور فرع الهيئة بميناء الدخيلة

قام المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بزيارة فرع الهيئة بميناء الدخيلة، مشيدا بمدى الالتزام والتطوير الذى يشهده الفرع خلال الفترة الاخيرة، ومساهمته في تخفيض زمن الافراج الجمركي.

وعقد رئيس الهيئة اجتماعا مع العاملين بفرع الهيئة بالإسكندرية بحضور المهندس هشام مشهور والسادة مديري العموم ومديري الإدارات المختصة بجميع الفروع بمدينة الإسكندرية.

كما اجتمع مع الفاحصين بالمعامل الصناعية وتم التأكيد على تطبيق كافة المواصفات العالمية واعتماد المعامل دوليا والحرص على عدم الافراج عن اى منتج مخالف او مجهول المصدر حرصا على المواطن المصري، كما استمع الى كافة المقترحات المقدمة من أبنائه العاملين بالفرع.

وأطد على الدور البارز والكفاءات العالية التي يحظى بها فرع الهيئة بالإسكندرية مشدداً على حرصة الدائم على التواصل مع جميع العاملين بالهيئة كما قام بتشجعيهم على بذل مزيد من الجهد من اجل انهاء كافة الأعمال المكلفين بها بسرعه ودقة مشيدا بدورهم الوطني البارز والملموس وما رآه داخل الفرع من انضباط وروح حماسية ووطنية من جميع العاملين.

كما أكد المهندس عصام النجار للعاملين بفرع الهيئة بالإسكندرية أن ما يهمه في المقام الأول هو العنصر البشرى وان استثمار الهيئة الأكبر كان في أبنائها العاملين بها.

ومن المعروف أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد هيئة خدمية تعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية، كذلك إعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات.

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه أنواعها ورفع قدراتها التنافسية فى كافه الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصرى وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة للسيد الأستاذ وزير التجارة والصناعة.

كما تعد الهيئة من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمى وتنفيذى يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من السلع الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.

وتقوم الهيئة بإصدار عددا من السجلات منها سجل المصدرين، وسجل المستوردين، وسجل الوكلاء التجاريين، وسجل المكاتب العلمية والاستشارية، وسجل بطاقات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وكذا إصدار شهادات المنشأ للسلع مصرية المنشأ والمكتسبة المنشأ المصري.

كما تقوم الهيئة بإصدار شهادات المنشأ والمرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أوالمكتسبة المنشأ المصرى المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين مصر إتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع مصر بموجبها بمعاملات تفضيلية فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى أى من هذه الإتفاقيات.