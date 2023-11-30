رئيس الهيئة: السياسات التسويقية بقناة السويس تجذب 387 سفينة للعبور لأول مرة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن نجاح السياسات التسويقية في جذب سفن تعبر لأول مرة بقناة السويس ويصل عددها إلي 387 سفينة بإجمالي إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

وأكد “ربيع” في بيان صحفي صادر اليوم الخميس أن المؤشرات غير المسبوقة المتتالية التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تعكس نجاح السياسات التسعيرية والتسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة في التعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري .

كما تعد نتيجة مباشرة لنجاح مشروعات التطوير والخدمات الملاحية ودعم القيادة السياسية في رفع تصنيف القناة وزيادة قدرتها العددية والاستيعابية لتتمكن من استيعاب معدلات نمو حركة التجارة العالمية.