رئيس الهيئة: الحكومة تسدد 53 تريليون جنيه إلى التأمينات الاجتماعية على مدار 50 عاما (فيديو)

أكد أن الهيئة حصلت على أول قسط بقيمة 160.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 .

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحكومة تسدد 53 تريليون جنيه إلى التأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا ، موضحا أن الهيئة حصلت على أول قسط بقيمة 160.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 .

وقال عوض خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه من المقرر الحصول على 17 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/20201، و 180 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 .

وأضاف عوض ، أن القانون يلزم الخزانة العامة للدولة بتسديد هذه الأقساط، مضيفًا أن الحكومة لم تتأخر في تسديد الأقساط، ليصبح هذا الإجراء ضمن مفاتيح الحل الأساسية لمشكلة التأمين الاجتماعي في مصر.

وأشار عوض الي أن القانون الذي صدر في هذا الشأن فض التشابكات المالية الأزلية في التأمينات الاجتماعية ، مضيفًا أن هذه المبالغ المقسمة على أقساط تضمن عودة أصل الأموال.