رئيس «الهيئة الاقتصادية» يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي للترويج لمنطقة قناة السويس

المؤتمر سيقام في يومي السادس والسابع من مارس

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن التنسيق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهيئة الاستثمار في إقامة مؤتمر اقتصادي دولي موسع مارس القادم لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية تحت عنوان”المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. خطط طموحة وفرص واعدة”

وكشف زكي عن تفاصيل المؤتمر موضحا أن المؤتمر سيقام في يومي السادس والسابع من مارس.

وأوضح أنه سيتم تنظيم جولة في مناطق الهيئة علي رأسها السخنة في اليوم الأول، على أن يتضمن اليوم الثاني ورشة عمل واحدة فقط يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيس رئيس الجمهورية والمستثمرين لتدور حلقة نقاشية حول طلبات المستثمرين، على أن ينتهي بالتوصيات ومطالب القطاع الخاص

وفي وقت سابق قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسعى لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، بما يسمح بمزيد من الحوافز، وسيتم عرضها على مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الهيئة تملك الكثير من الحوافز، لكنها تواجه بعص الصعاب في تنفيذها، مما يتطلب تعديل بعص المواد؛ أسوةً بتعديل المادة 20 للسماح بالتعامل مع السوق المحلية.

محمد ريحان و نادية سلام

