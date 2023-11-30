رئيس الهيئة: إنجاز 76% من ازدواج قناة السويس بمشروع تطوير القطاع الجنوبي   

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن إنتهاء الجزء الأول من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الخاصة بتوسعة القناة 40 مترًا جهة الشرق، وذلك من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة

وأوضح في بيان صحفي اليوم الخميس أن نسبة الإنجاز الجزء الثاني بـ” مشروع ازدواج القناة” بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 76 % بإجمالي كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه…

وأوضح “ربيع” أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بدعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي.

وأشار إلي الضرورة الحيوية التي يمثلها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة لما له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28 % وهو ما لمسنا تأثيره الفعلي في بعض الحالات بمنع جنوح عدد من السفن التي تعرضت لأعطال فنية طارئة خلال عبورها في نطاق المشروع.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه جاري عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة ( محور القناة) نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد وذلك بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية.