رئيس الهيئة: أرسلنا للبورصة القواعد قبل معرفة المرشحين للانتخابات

أحمد عليقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الأخيرة لم تُجامل أحدًا فيما يتعلق بمعايير الشركات النشطة المقيدة في البورصة المصرية، والتي يحق لمسئوليها الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات المقيدة.وقد ظهرت تصريحات من جانب مسئولي شركة "المصريين للإسكان" تتهم الهيئة الع

أحمد علي

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الأخيرة لم تُجامل أحدًا فيما يتعلق بمعايير الشركات النشطة المقيدة في البورصة المصرية، والتي يحق لمسئوليها الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات المقيدة.

وقد ظهرت تصريحات من جانب مسئولي شركة “المصريين للإسكان” تتهم الهيئة العامة للرقابة المالية بمجاملة خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، اذ أصدرت الهيئة خطابًا له ينص على أن الشركات النشطة هي تلك المتواجدة في القائمة (أ) أو (ب)، وهو الخطاب الذي استند إليه “أبوهيف” في طعنه على قرار لجنة التظلمات بإستبعاده من قوائم المرشحين الانتخابية.

وقد نص الخطاب الذي أرسلته “الرقابة المالية” لإدارة البورصة في 30 مايو 2017، على أنه يكون تحديد الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد اعتمدت المعايير وتم إبلاغ البورصة بها بخطاب مؤرخ بتاريخ 30 مايو 2017.



وتابعت الهيئة في خطابها: وتضمن أن تكون هي نفسها المعايير الواجب توافرها في أسهم الشركات التي يمكن التعامل عليها من خلال الأنشطة المتخصصة ومن ثم تكون أخر قائمة محدثة ومعلنة قبل فتح باب الترشح.

وتعد الشركات غير المدرجة في القائمة (أ) أو (ب) من الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة تفعيلًا لما جاء بالبند “ثالثًا” من المادة الخامسة.. “انتهى نص خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن معايير الشركات التي يمكن التعامل عليها في الأنشطة المتخصصة هي نفسها تلك المعايير التي أجريُت على أساسها الانتخابات الماضية، ومن ثم فإن الهيئة لم تُخالف القواعد والقوانين المعمول بها.

وتابع قائلًا: أن الهيئة وفقًا للقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2017 بشأن تنظيم انتخابات مجلس ادارة البورصة لها حق تحديد المعايير التي يتم على أساسها تحديد الشركات النشطة، دون أن تُحدد تلك الشركات باسمها.

يذكر أن شركة “المصريين للإسكان” ورئيسها التنفيذي قد قدما اعتراضا على قبول أوراق “خالد أبوهيف” الانتخابية وضمه لقائمة المرشحين عن انتخابات مقعد “الشركات المقيدة” بدعوى ان شركته من الشركات غير النشطة، لتقرر اللجنة الانتخابية قبولها الطعن وتستبعد “أبوهيف” من الانتخابات، الذي قام بدوره بتقديم طعن أمام محكمة القضاء الإداري- مستعجل، التي قضت بدورها بإلغاء قرار الاستبعاد وإعادة “أبوهيف” للانتخابات.