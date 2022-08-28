رئيس النيابة الإدارية: التعاون والتنسيق مع هيئة قضايا الدولة يساهم فى تحقيق العدالة

استقبل المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة،

وذلك بحضور كل من المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أحمد فكري الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء قدم المستشار محمد بكر، التهنئة للمستشار عزت أبو زيد، بمناسبة قرب اكتمال عطاء نهاية الشهر الجاري.

وأكد على الدور المهم الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، والتطوير الشامل غير المسبوق الذي شهدته النيابة الإدارية في عهد المستشار عزت أبو زيد، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، متمنيًا له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

ومن جانبه أعرب المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ التقدير والاحترام لهيئة قضايا الدولة وعلى أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار عزت أبو زيد -رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.

كتبت نجوي عبد العزيز