رئيس النوران يدعو لاستغلال فرص الاستثمار الزراعي بإفريقيا

المال ـ خاص:







أكد أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النوران، أن السوق الإفريقى بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال زراعة المحاصيل، والتى يمكن استغلالها فى إقامة مشروعات متكاملة تساعد فى تحقيق التنمية الشاملة بالدول الإفريقية، لافتاً إلى تجربة “النوران” الرائدة فى إقامة أول مجمع متكامل لسكر البنجر يتضمن مراحل الزراعة والصناعة والتجارة، بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب والتى تصل لحوالى مليون طن سنوياً، مع تصدير الفائض مستقبلاً.







جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم فى منتدى إفريقيا 2017 “الاستثمار والأعمال لأفريقيا والعالم” الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لمنظمة الكوميسا، فى الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، ويشارك فيه ما يزيد عن ألف شخصية من كبار المسؤلين ورواد الأعمال وممثلى الشركات التي حققت معدلات نمو مرتفعة في القطاع الخاص في أفريقيا والعالم.







صرح أشرف محمود “تجربة النوران تمثل نموذجاً ملهماً للمستثمرين الذين يرغبون فى التوسع فى أعمالهم، وتشجعهم على ضخ رؤس الأموال فى السوق المصرية الواعدة، وقد حرصنا من خلال المؤتمر على مشاركة تجربتنا الاستثمارية الرائدة مع أشقائنا فى أفريقيا، فالمنتدى يمثل فرصة واعدة لتبادل الخبرات وخلق شراكات تجارية جديدة وعقد صفقات مميزة، كما يساعد المشاركين على اتخاذ قرارات استراتيجية هامة فى مجال أعمالهم نتيجة المعاملات والفرص التجارية التى يتم الكشف عنها خلال جلسات المؤتمر”.







واستعرض أشرف محمود خلال كلمته بالمنتدى واقع السوق المصرى والمناخ الجاذب للاستثمار الموجود حالياً، والذى ساعده على تتويج 24 عاماً من العمل الجاد فى مجال السكر بإقامة مشروع “النوران” المتكامل وزراعة مساحة كبيرة بمحصول بنجر السكر ليمثل إضافة واعدة لسوق السكر فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.







يشارك فى منتدى أفريقيا 2017 ستة رؤساء وممثلين من 45 دولة، ويتضمن العديد من الجلسات الحوارية الحصرية مع الرؤساء الأفارقة والرئيس التنفيذي للمؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم يوم رواد الأعمال الشباب.



