رئيس «النوبارية الجديدة» يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدينة

تابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمدينة النوبارية الجديدة، شملت المرور على موقع توسعات وتجديد موقف الإسكندرية.

وأكد أنه سيكون خطوة فعَّالة لمنع تكدس السيارات وتسهيل حركة المرور لأهالي النوبارية الجديدة، في إطار سعي جهاز المدينة لرفع مستوى الخدمات والمرافق.

كما تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة النوبارية ضمن أعمال التجميل الجارية، موجهاً إدارة الزراعة والتجميل بالاهتمام بمداخل مدينة النوبارية الجديدة والمناطق الخضراء ونظافتها ،والأعمال الجارية بمنطقة 20 عمارة واستمع إلى شكاوى عددٍ من المواطنين، مؤكداً سرعة حل المشكلات بشكل سريع وجذري، بجانب المرور على مناطق العمل بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة التعامل بحزم مع الإشغالات والتعديات التي من شأنها إعاقة سير المواطنين، مؤكداً السعي الدائم والمستمر لتطوير جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.