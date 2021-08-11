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رئيس «النوبارية»: استكمال الهيكل الخرساني لمحطة معالجة الصرف الرئيسية

تكليف المركز القومي للبحوث لتقييم الحالة الفنية للمحطة القائمة لإعادة تأهيلها
أحمد صبحي 12:54 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 12:54 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من الهيكل الخراساني لمحطة رفع مياه الصرف بمشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة الرئيسية للمدينة.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال باقي الهيكل الخرساني طبقا للبرنامج الزمني، وكذا استكمال أعمال تركيب قطع الزهر الصناعي لأحواض الموازنة ووحدة المدخل والمصافي، مضيفا كما يجري، تصنيع حديد الكريتال للأبواب والشبابيك لجميع مباني المحطة.

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وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال التشطيبات لمباني المحطة، وأعمال غرف الهواء والغسيل لخط الطرد طبقا للبرنامج الزمني.

ولفت إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل لتنمية المدن الجديدة، وتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات المرافق والخدمات المختلفة.

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تجدر الإشارة إلى أن محطة المعالجة الرئيسية بمدينة النوبارية الجديدة تم إسنادها لشركة المقاولون العرب منذ عام 2010 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 324 مليون جنيه وبطاقة 22 ألف متر مكعب / يوم قابلة للتوسع.

وتم تكليف المركز القومي للبحوث لتقييم الحالة الفنية للمحطة القائمة لإعادة تأهيلها لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 28500 ألف متر مكعب/يوم.

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بقلم أحمد صبحي

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