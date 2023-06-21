رئيس «النواب» يهنئ أعضاء المجلس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو



هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعضاء المجلس والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو.



وجاء نص التهنئة كالتالي :



السادة الأعضاء :



يطيب لى فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية والإسلاميـــة بمناسبـــة قـــــــرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركـة على شعـوب العالــــم بالخيــر واليمـن والبركـات.



ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــارى بالثــــورة المجيــدة التى سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفـــض لا يقــــف أمامهـــا أى عائق.



وهى أيضاً الثورة التى غيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى المصرى الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيــــادة فخامــة السيد الرئيــس عبـــد الفتـــاح السيســـى، رئيس الجمهورية.

وكـــل عــام وحضراتـكـم جميعاً بـخيـر