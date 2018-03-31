رئيس النواب يهنئ أبو شقة بفوزه برئاسة حزب الوفد

ياسمين فواز تقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد فى الانتخابات التى أجريت أمس وسط أجواء من الديمقراطية، وفق بيان وأكد أن فوز بهاء أبو شقة برئاسة…

ياسمين فواز

تقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد فى الانتخابات التى أجريت أمس وسط أجواء من الديمقراطية، وفق بيان

وأكد أن فوز بهاء أبو شقة برئاسة بيت الأمة يعد قوة كبيرة للمجتمع المصرى وإثراء للحياة السياسية وتأكيد لقوة العملية الديمقراطية فى الأحزاب .

وقال عبد العال إن بيت الأمة يعد أحد أعمدة الحياة السياسية ، ذلك الحزب العريق الذى طالما أثرى الحياة الحزبية والسياسية فى مصر ، والذى نعول عليه الكثير فى استعادة هذه الحياة حيويتها وفعاليتها من جديد فى تلك المرحلة التاريخية المفصلية التى تمر بها الدولة المصرية .