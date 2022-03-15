سيـــاســة

رئيس «النواب» يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للكويت

تناولت تلك المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كل المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني
ياسمين فواز 3:50 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 3:50 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت، على رأس وفد من مجلس النواب.

وشهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للوفد البرلماني المصري تضمن عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب سلسلة من المباحثات المُوسعة مع كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

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وتناولت تلك المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كل المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية – الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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