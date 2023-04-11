رئيس النواب يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته لوقف انتهاكات قوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، كلمة في بداية الجلسة العامة، أدان خلالها انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

وقال: اسمحوا لي قبلَ أنْ نشرعَ في نظرِ بنودِ جدولِ أعمالِ جلسةِ اليومِ أنَ أتلوَ على مسامعكمْ عباراتٍ تجيشُ معانيها بصدرِ كلٍ مصريٍ منذُ فجرِ الأربعاءِ الماضي الخامسَ منْ أبريل عامَ 2023 يومَ أن استيقظَ الجميعُ على مشهدٍ منْ المشاهدِ المستنكرةِ وصورةٍ منْ صورِ الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ المتكررةِ لحرمةِ الأماكنِ المقدسةِ، فكانَ اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين.

وأكد رئيس مجلس النواب ، أنه ما حدث تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ التي كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة، كما أنهُ تصعيدٌ خطيرٌ غيرُ مقبول ولنْ ينتجَ عنهُ إلا مزيدٌ منْ الاحتقانِ وتفاقمَ للعنفِ وتقويض لجهودِ التهدئةِ التي تسعى لها مصرُ في ظلِ شراكةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ.

وتابع رئيس البرلمان: ونحنُ إذْ ندينُ ونستنكرُ هذا الاعتداءِ السافرِ على القيمِ الإنسانيةِ والانتهاكُ الصارخُ للقراراتِ والمواثيقِ الدوليةِ.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ والعنفِ.

واختتم رئيس مجلس النواب: حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء، ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ لشعوبِ الأرضِ في كلِ مكان.