رئيس النواب يطالب الحكومة بالإسراع في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الحكومة إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

توجيه رئيس المجلس للحكومة، جاء خلال مناقشة اختصاصات صندوق قادرون باختلاف، حيث طالبت النائبة غادة علي، عضو المجلس، بأن يكون من بين اختصاصات الصندوق المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، عقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالتأكيد على تلبية مطلب رئيس المجلس.