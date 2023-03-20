رئيس «النواب» يستقبل المحررات البرلمانيات لتهنئتهن بمناسبة أعياد المرأة

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقديم التهنئة للمحررات البرلمانيات بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم.



واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي المحررات البرلمانيات فى مكتبه مساء اليوم ، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن ، متمنيا لهن مزيدا من التوفيق والسداد.



وأعربت الصحفيات عن تقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهن له خالص الشكر والتقدير.



الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان استقبل كلا من ياسمين فواز محررة مجلسي النواب والشيوخ بجريدة المال ونور علي مدير تحرير بجريدة اليوم السابع ورئيس قسم البرلمان بالجريدة وولاء نعمة الله رئيس قسم البرلمان بجريدة الوطن وفريدة محمد مساعد رئيس تحرير روز اليوسف ومسؤول قسم المجالس النيابية ونورا فخرى المحررة البرلمانية بجريدة اليوم السابع وكريمة أبو زيد رئيس وحدة البرلمان بجريدة الدستور وسالي سالم مراسل القناة الأولي المصرية بمجلس النواب.

الجدير بالذكر أيضا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب استقبل بمكتبه -اليوم- عدداً من رؤساء القطاعات من السيدات بالأمانة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأم، حيث أكد اعتزازه وتقديره للدور الفاعل الذي يقمن به السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب بجوار زملائهم من الرجال للنهوض بمسيرة العمل تحت قيادة الأمين العام لمجلس النواب.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن المرأة شريك للرجل في مختلف الإنجازات، وأن المرأة المصرية تمتلك كل مقومات التفوق والنجاح والقدرة على تحمل المسئولية وتولي المناصب القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.

كما حرص رئيس مجلس النواب على إرسال برقيات تهنئة بمناسبة أعياد المرأة وعيد الأم لجميع السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب، أعرب فيها عن “أسمى آيات العرفان والتقدير لمنبع الحكمة والتضحية ورمز العطاء وقلب الإنسانية المرأة المصرية “.

ومن جانبهن أعربت العاملات بالأمانة العامة عن بالغ سعادتهن وتقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهت العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بتمكين المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها.