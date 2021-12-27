سيـــاســة

رئيس النواب يدعو الأعضاء بالالتزام بموضوع المناقشة.. وزعيم الأغلبية يطالب بتطبيق اللائحة

وقطع الصوت عن غير الملتزمين
ياسمين فواز 8:39 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 8:39 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الالتزام بالنصوص المطبقة في لائحة المجلس فيما يتعلق بمنح الكلمة، متابعا: أسعى للموازنة بين من تحدثوا كثيرا والدخول في الموضوع محل النقاش مباشرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس النواب يستقبل نظيرته البحرينية

تعقيب رئيس البرلمان ، جاء ردا على ما ذكره النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي انتقد قيام بعض النواب بالخروج عن موضوع المناقشة أثناء الحديث تحت قبة البرلمان.

وقال أشرف رشاد: ما يحدث من خروج بعض النواب عن موضوع المناقشة والحديث في أمور أخرى أمر لا يليق ويقلل من شأن مجلس النواب .

اقرأ أيضا  «دينية النواب» تطالب هيئة الأوقاف بتخفيض أسعار ورش «الحرفيين» في الغردقة

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى احترامه لطموحات الأعضاء في الحديث عن مشكلات دوائرهم، إلا أنه من المفترض الالتزام بالحديث عن الموضوع محل النقاش.

وطالب أشرف رشاد، بقطع الصوت عن أي نائب لا يلتزم بالحديث في موضوع المناقشة، وهو ما وافق عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.

اقرأ أيضا  التعليم العالي: تعديلات تنظيم الجامعات يكفل للأستاذة المتفرغين الجمع بين المكافأة والمعاش
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

مساعد أول رئيس الوزراء خلال تفقد مشروع إحياء القاهرة التاريخية : الرئيس يهتم بمتابعته (صور)

صفية حمدي 7:08 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

قروض التعليم تثير غضب النواب في مناقشات الحساب الختامي

ياسمين فواز 6:02 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يثير الجدل باجتماع لجنة النواب المشتركة

ياسمين فواز 5:52 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

محافظ مطروح يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

معتز محمود 5:50 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

تفاصيل اجتماع «خارجية النواب» لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

ياسمين فواز 5:42 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

«نقل البرلمان» : ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية يتناسب مع الجمهورية الجديدة

ياسمين فواز 5:05 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21