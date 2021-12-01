رئيس النواب يتوجه لبروكسل لحضور قمة برلمانات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، إلى بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، والمُقرر عقدهما خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر 2021، وذلك عقب انتهاء مشاركته البارزة والفاعلة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى المُتعدد الأطراف،

ومن المُقرر أن تفرض قضية مكافحة التغيرات المُناخية نفسها بقوة على أجندة أعمال القمة الـ 7 لرؤساء البرلمانات، حيث سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المُناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما سُيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في أعمال لجان الجمعية المُتخصصة، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الانسان ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم ولجنة حقوق المرأة ولجنة الطاقة والبيئة، حيث ستناقش أعمال اللجان تأثيرات التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط على مختلف القطاعات.

كما سيعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة مع عدد من رؤساء البرلمانات، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها الثنائي مع الدول الصديقة والشقيقة.

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط هى الذراع البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الإقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ويتولى البرلمان الأوروبي الرئاسة الحالية للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط.