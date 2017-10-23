رئيس النواب ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي يتفقان على دعم أولويات المواطنين

المال - خاص: استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاثنين بمقر المجلس. واستمعت الوزيرة من رئيس مجلس النواب، إلى أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، وجهوده فى خدمة المواطنين، مؤكدة على أن أولوياتها هي استكمال الإجرا

المال – خاص:

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاثنين بمقر المجلس.





واستمعت الوزيرة من رئيس مجلس النواب، إلى أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، وجهوده فى خدمة المواطنين، مؤكدة على أن أولوياتها هي استكمال الإجراءات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار والعمل على ضخ استثمارات جديدة ودعم من الشركاء في التنمية في مشروعات تنموية واستثمارية من أجل تحسين مستوي معيشة المواطنين.

واتفق الجانبان، على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة ومجلس النواب، بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة المواطنين.