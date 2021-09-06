سيـــاســة

رئيس النواب: نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا

خلال لقاءه مع نظيره النمساوي
ياسمين فواز 4:03 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 4:03 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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التقى اليوم الإثنين حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، بوولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، في أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

في مستهل اللقاء، وجه جبالي الشكر والتقدير لنظيره النمساوي على الجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الارهاب، وعلى الصعيد الثنائي.

جبالي: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

وأكد جبالي على تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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خلال اللقاء استعرض جبالي الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التي واجهتها وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا على أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.

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من جانبه، رحب وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي بحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، مُثمناً المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ،والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – النمساوية على كافة الأصعدة والمستويات.

أعرب رئيس البرلمان النمساوي عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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