رئيس النواب محذرا الأعضاء: المسألة زادت عن الحد والبناء التشريعي هندسة بنيان الدولة

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تحذيرا للاعضاء ممن يهتمون بالدور الرقابى فى المجلس ويهملون الدور التشريعى .

و قال رئيس مجلس النواب : ” بعض منا يهتم بالوظيفة الرقابية دون التشريعية ، رغم أن البناء التشريعى هو هندسة بنيان الدولة فالدولة تقوم علي الدستور والقانون” .

واضاف :” فنجده حين يثور و يطلب بيان عاجل ثم ينصرف من الجلسة لتناول المشروبات و الماكولات بالبهو الفرعوني او يذهبون خارج المجلس “.

و تابع :” انا اتحدث بصفة عامة دون ذكر اسماء معينة .. ارجو عدم اتخاذ الطريقة الثورية فى البيانات العاجلة و غيرها و لا نهتم بالوظيفة التشريعية “.

واستطرد :” صوتى الان يصل الى البهو الفرعونى لمن يتناول القهوة و المشروبات و الى من ذهب للخارج لانهاء اى امور اخرى ، و الحاضر يعلم الغايب “.

واضاف جبالي:” البعض يتحمس للوظيفه الرقابيه ، ثم ينصرف الي اغراء التلفزيون واغراء الميكرفون و القنوات وكانه حضر 7 ساعات في الجلسه ، ولكني احزن بشده علي ذلك ، فهم يظهرون أمام الرأى العام علي انهم ابطال ثم ينصرفون عن الوظيفه التشريعيه .

وتابع جبالي :” ارجو الانتباه لتحذيري ، لان هندسة بنيان الدولة تقوم علي الدستور والقانون الذي اقسمنا علي احترامهما ..و المسألة للبعض منا تجاوزت الحد فأرجو تنبيهم من فضلكم فأعلم انكم حريصون علي شكل و سمعة المجلس و ادائه”.

و تابع ” جبالى ” انا سأقوم بواجبى حين يتصدى النائب للادوات الرقابية ثم لا اراه فى التشريع سأواجهه امام الجميع ، و اقسم بالله احزن كثيرا عليهم و ليس منهم “