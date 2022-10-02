رئيس النواب للأعضاء: يجب مراعاة التمثيل الملائم للشباب والمرأة وأصحاب الخبرات داخل كل لجنة برلمانية

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد الأعضاء بتقديم رغباتهم فى الانضمام بعضويتهم للجان النوعية بالمجلس ، قائلا :”يجب أن نراعى التمثيل الملائم للشباب والمرأة وأصحاب الخبرات داخل كل لجنة برلمانية “.

وشدد رئيس مجلس النواب إلى أنه فى حال عدم تقدم العضو برغبته فى التحويل من لجنة إلى أخرى فى دور الانعقاد الجديد سيتم اعتبار العضو مقيدا بلجنته السابقة .

يشار إلي أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من أبرز اللجان التى ستشهد انتخابات هذا اليوم ،لاسيما بعد أن خلا مقعد رئيسا وهو المهندس أحمد سمير بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة فى التعديلات الوزاربة الأخيرة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي .