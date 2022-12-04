رئيس «النواب»: المنصورة الجديدة من أهم شرايين التنمية بالساحل الشمالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، لاسيما فى ظل تسارع فـــى مُعـــدلات النمـــــــو السكانـــى والعمرانـــى.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال كلمته فى الجلسة العامة ، اليوم ، بمناسبة الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة أمس : كــــان لزامًا على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلَّاقة تُعينها على الحد من الإشكاليات التى تصدع فى العمران القائم، ومن بينها تبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ “مدن الجيل الرابــع”، كإحــــدى الوسائـــل القـــادرة على زيـــادة الرقعـــة المعمـــورة، وجـــذب النمــو السكانــى، إلى جانب تعميق تنافسية الدولة فى جذب الاستثمارات، وذلك فى ضوء ما تعتمد عليه تلك المدن من تكنولوجيا يمكن من خلالها إدارة أنظمتها بكفاءة وفعالية.

وشدد رئيس مجلس النواب ، أن افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتى ضمن مجموعة المدن الذكية التى شرعت الدولة فى إقامتها، والتى تضاهى مثيلاتها العالمية.



وتعد مدينة المنصورة الجديدة نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغًا

على أن الدولة المصرية – بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أى تحديات، وعازمة على استكمال مسيــرة تقدمهـا، فلا يخفى على الناظرين ما أحدثته مصــر مـــن نقلــة نوعيــة فى مجال التخطيط العمرانى، لتستعيد من خلالها وجهها الحضارى، ذلك الوجه الذى يليق بهويتها الثقافية وتراثها الحضارى.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد مسيرة التنمية على أرض مصر، والذى يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة – عنوانها: “استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم”.