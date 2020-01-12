رئيس النواب الليبي من مصر: اتفاق السراج وأردوغان خيانة للشعب وتهديد للمنطقة

نقل النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب حديث المستشار ‏عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الذي ألقى خطابا من علي منصة البرلمان المصري ظهر اليوم الأحد، وأكد فيه أن الشعب الليبي يسعى إلى التغيير لدولة مدنية ديمقراطية لكنه يواجه مؤامرة إرهابية تقف خلفها تركيا.

وأضاف عقيلة : أحذر من خطر الحرب بالوكالة التي تقوم بها عناصر الإرهاب لإفشال الدولة الوطنية في ليبيا، مشددا على أن المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج قام بالسرقة والإرهاب .

وقال، إن “‏اتفاق الصخيرات سقط وهو مخالف للإعلان الدستوري، والوفاق هي حكومة وصاية وقد سقطت منذ عامين”، ‏متهما “السراج” بالتآمر وفتح الطريق أمام تركيا لإرسال قواتها العسكرية وميليشياتها لتحويل ليبيا إلى ولاية عثمانية.

وأوضح أن اتفاق السراج وأردوغان يمثل خيانة للشعب الليبي وانتهاكا للسيادة وتهديدا للدول المجاورة ولأمن المنطقة، ‏كما أنه خالف اتفاق الصخيرات واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولم يحصل على موافقة مجلس النواب. عقيله صالح امام مجلس النواب المصري : الاتفاقيه مع تركيا خالفت اتفاق الصخيرات ويمثل انتهاكا للسياده الليبيه ولم يحصل علي موافقة مجلس النواب والاتفاق يمثل تهديدا لأمن المنطقه ومخالفه لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار— مصطفى بكري (@BakryMP) January 12, 2020