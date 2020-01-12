سيـــاســة

رئيس النواب الليبي من مصر: اتفاق السراج وأردوغان خيانة للشعب وتهديد للمنطقة

اتفاق السراج وأردوغان مخالف للصخيرات والأمم المتحدة
أحمد صبري 2:28 م, الأحد, 12 يناير 20 2:28 م, الأحد, 12 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نقل النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب حديث المستشار ‏عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الذي ألقى خطابا من علي منصة البرلمان المصري ظهر اليوم الأحد، وأكد فيه أن الشعب الليبي يسعى إلى التغيير لدولة مدنية ديمقراطية لكنه يواجه مؤامرة إرهابية تقف خلفها تركيا.

وأضاف عقيلة : أحذر من خطر الحرب بالوكالة التي تقوم بها عناصر الإرهاب لإفشال الدولة الوطنية في ليبيا، مشددا على أن المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج قام بالسرقة والإرهاب .

وقال، إن “‏اتفاق الصخيرات سقط وهو مخالف للإعلان الدستوري، والوفاق هي حكومة وصاية وقد سقطت منذ عامين”، ‏متهما “السراج” بالتآمر وفتح الطريق أمام تركيا لإرسال قواتها العسكرية وميليشياتها لتحويل ليبيا إلى ولاية عثمانية.

وأوضح أن اتفاق السراج وأردوغان يمثل خيانة للشعب الليبي وانتهاكا للسيادة وتهديدا للدول المجاورة ولأمن المنطقة، ‏كما أنه خالف اتفاق الصخيرات واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولم يحصل على موافقة مجلس النواب.

https://twitter.com/BakryMP/status/1216304863057006592?s=19
https://twitter.com/BakryMP/status/1216305251399163904?s=19

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

مصر وفرنسا وقبرص واليونان: مذكرات التفاهم بين تركيا والسراج باطلة ولاغية

المال - خاص 10:37 م, الأربعاء, 8 يناير 20

«حرييت» عن أردوغان: نشرنا 35 عسكريا تركيا فى ليبيا

منتصر محمود 3:50 م, الأربعاء, 8 يناير 20

سمير غطاس : هدف أردوغان من دخول ليبيا الحصول على غاز البحر المتوسط (فيديو)

أحمد صبري 1:15 ص, الأثنين, 6 يناير 20

متحدث النواب الليبي : إرسال جنود أتراك استعمار وأعلنا النفير العام (فيديو)

أحمد صبري 10:47 م, الأحد, 5 يناير 20

«برلمان ليبيا» يلغي اتفاقيتين مع تركيا بالإجماع.. ويحيل موقعيها للقضاء بتهمة «الخيانة»

أماني عوض 4:10 م, السبت, 4 يناير 20

«حفتر» للشعب الليبي : حان وقت المواجهة وقبول التحدى وحمل السلاح

المال - خاص 1:45 ص, السبت, 4 يناير 20