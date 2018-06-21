رئيس «النقل العام» بالإسكندرية: بدء تنفيذ مشروع ترام الرمل مطلع 2019

■ التصميم الفنى وكراسات الشروط أبرز مهام مكتب الاستشارات ■ مفاضلة بين دراستى جامعة الإسكندرية والوكالة الفرنسية ■ استقبال 15 عربة متطورة من أوكرانيا يونيو المُقبل مها يونس تنتظر مكاتب الاستشارات الدولية المُرشحة لتولى أعمال مشروع ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، إجراء التصميم الفنى للمسار وكراسات ال

■ التصميم الفنى وكراسات الشروط أبرز مهام مكتب الاستشارات

■ مفاضلة بين دراستى جامعة الإسكندرية والوكالة الفرنسية

■ استقبال 15 عربة متطورة من أوكرانيا يونيو المُقبل

مها يونس

تنتظر مكاتب الاستشارات الدولية المُرشحة لتولى أعمال مشروع ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، إجراء التصميم الفنى للمسار وكراسات الشروط وإجراءات الطرح، والمُقرر إنهاؤها خلال الأشهر القليلة المُقبلة، لبدء التنفيذ الفعلى للمشروع بمستهل عام 2019.

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، أن تلك الخطوات ستبدأ بمجرد الترسية على مكتب استشارى من ضمن قائمة التحالفات التى تقدمت والمعروضة حالياً على طاولة الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل للبت فيها.

وقال عليوة لـ«المال»، إن من ضمن مهام المكتب الاستشارى الدولى المنتظر، المفاضلة بين الدراسة التى قامت بها جامعة الإسكندرية لمشروع الترام، ودراسة الوكالة الفرنسية «المكتب الاستشارى الفرنسى «EGIS Rail» التى قامت بها على مدار عامين، وصولاً للدراسة الأنسب بينهما، تمهيداً لوضع الخطوط التفصيلية، لدعم تنفيذ المشروع بأقرب وقت على أرض الواقع.

ويُعرف مشروع «إعادة تأهيل ترام الرمل» بأنه نتاج دراسة استمرت لعامين حول تحديد وسيلة النقل «الحضارية» المناسبة لمحافظة الإسكندرية لتمويلها دولياً، وتنفيذها لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل بالمناطق التى يخدمها ترام الرمل بصفة خاصة، وبمحافظة الإسكندرية بصفة عامة.

ووفقاً للقرض الذى حصلت عليه مصر من قبل وكالة التنمية الفرنسية والبالغ 100 مليون يورو، لدعم مشروع ترام الرمل، علق «عليوة» بأن القرض بخزينة وزارة المالية، والتى من خلالها ستتولى مهامه الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها المشرف العام على المشروع والمُقرر أن تكون الجهة التمويلية له.

وعن ملامح المشروع، قال عليوة إنه من المُقرر إعادة تأهيل البينة التحتية بالكامل سواء للمسار أو لمخازن عربات الترام، والشبكة الكهربائية، إضافة إلى رفع كفاءة الورش، ومحطات انتظار الركاب، كأبرز الخصائص الفنية للمشروع المُنتظر.

وأكد أن النتيجة المباشرة لمشروع تطوير ترام الرمل تُزيد من سرعته إلى 21 كيلو متر فى الساعة بعد أن كانت تصل إلى 12 كيلو مترا فقط، وتقليل زمن الرحلة من 90 دقيقة إلى 30 دقيقة، فضلاً عن تقليل زمن التقاطر وقت الذروة من 20 دقيقة إلى 3 دقائق، بطاقة نقل تصل لأكثر من 450 ألف راكب يومياً بمقدار ثلاثة أضعاف طاقة الترام الحالية والتى تصل من 150 إلى 200 ألف راكب يومياً.

ووفقاً لمخطط المشروع، أكد عليوة أن المناطق العلوية بالمسار بدءاً من محطة «القائد إبراهيم» وحتى محطة «الجامعة» سيُقام أسفلها أماكن انتظار للسيارات تسع حوالى 4 آلاف سيارة، إضافة إلى إنشاء 3 آلاف منطقة خضراء أسفل الكبارى، فضلاً عن عمل توسعة بطريق المسار الجديد تصل لـ 3 متر تقريباً.

وعلى صعيد آخر لمشروعات الثغر، كشف أن الإسكندرية تستعد لاستقبال 15 عربة ترام من قبل دولة أوكرانيا لتوريد عربات متطورة لمصر فى أوائل شهر يونيو من هذا العام، حيث إنه من المقرر أن تعمل العربات الجديدة فى الإسكندرية، ويتم تسليمها بالكامل بحلول عام 2019، وذلك بتكلفة تُقدر بـ300 مليون جنيه.