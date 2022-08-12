رئيس «النساجون الشرقيون»: 200 مليون دولار لإنشاء مصنع نفرتاري

قال اللواء صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الشركة تستهدق توسيع استثماراتها فى السوق المصرية ببناء مصنع نفرتاري الجديد إلى جانب مصانعها الكبرى بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن ننتهي من التنفيذ في غضون 3 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صناع القرار الذى يقدمه الدكتور شاى الزيات على فضائية صدى البلد أنه نظرا لزيادة الطلب العالمي على سجاد النساجون الشرقيون، خاصة في 2021 فقد أقرت المجموعة خطة استثمارية طموحة للشركة بقيمة 2 مليار جنيه.

وحول قرار مجلس إدارة الشركة ببيع كامل حصتها فى مصنع النساجون الشرقيون بالصين ، قال عبدالعزيز أن حصة شركة النساجون للصين تمثل 0.3 بالمئة من أصول المجموعة وإراداته لم تكن تمثل قيمة مضافة للمجموعة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الشركة في الولايات المتحدة الأمركية يعمل بكفاءة، مشيرا إلى أن قيمة المبيعات فى العالم الماضي تقدر ب 11.5 مليار جنيه ، 68 % منها عن طريق التصدير والباقي من السوق المحلية.

وتابع عبدالعزيز نسعى للتوسع في الصدير للدول الناشئة في أفريقيا أيضا، ، أما عن استثمارات الإنتاج فسنوجهها لمصر فقط، لأننا نؤمن بمستقبل أفضل لمصر، وأبناءنا أحق بذلك.