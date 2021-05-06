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رئيس الموساد الإسرائيلي يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون

تمنى الجانبان بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار
مصطفى الجُدي 10:17 م, الخميس, 6 مايو 21 10:17 م, الخميس, 6 مايو 21

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زار رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم الخميس، نظيره رئيس جهاز المخابرات البحريني، الفريق عادل بن خليفة فاضل، لمناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال هذه الزيارة آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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وكان في استقبال كوهين في العاصمة المنامة، رئيس جهاز المخابرات الوطني، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وفي ختام اللقاء، تمنى الجانبان بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع.

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يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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بقلم مصطفى الجُدي

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