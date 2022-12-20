رئيس الموارد البشرية بالبنك الأهلي: السيدات العاملات في البنك تخطين 30%

قالت ياسمين عادل، رئيس الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، إن عدد السيدات العاملات في البنك تخطت الـ 30%، مشيرة إلى أن المرأة من المهم أن تأخذ نفس القدر من التدريب والتطوير ودفعها للوظائف الإشرافية والقيادية، وهو تحدي كبير للمرأة المصرية.

وأضافت ياسمين خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر « الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان« دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أن نظرة المجتمع للمرأة، وكمية المسئوليات التي تقع على عاتقها يحملها عبىء كبير، مؤكدة:” يدفعنا لعمل توعية للموظفين ومعرفة التحديات”.

وتابعت ياسمين: نسبة السيدات في الوظائف الإشرافية في البنك الأهلي تزداد، ولا يوجد حدود أو وظائف للرجال فقط شرط المهارة والكفاءة.

وانتقلت ياسمين للحديث عن ملف الشباب مشيرة إلى أن عدد الشباب داخل البنك تصل لـ 70%، وأنهم ضمن خطة تطوير للبنك بشكل عام واستراتيجية للانتشار الجغرافي، وأن أول خطوة هو التفكير في جاهزيتهم لسوق العمل.

وأضافت ياسمين:لدي حلم للوصول إلى المدارس، كلما كانت البداية مبكرة، كلما شجع الشباب للدخول للقطاع المصرفي أولا وسوق العمل ثانيا.

وتتناول الجلسة الثانية والأخيرة تحت عنوان الدمج المجتمعي والجغرافي للبنوك، دور البنوك في الدمج المجتمعي لجميع الفئات سواء المرأة أو الشباب وذوي الهمم، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على الانتشار الجغرافي لفروع البنوك وقنوات الاتصال لخلق فرص عمل للشباب ورفع الكفاءة المصرفية.