رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن أعضاء لجنة المشاهدة (صور)

ضمن المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة عشرة من «المهرجان القومي للمسرح المصري» بالمجلس الأعلى للثقافة، تم الإعلان عن العديد من التفاصيل، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والناقد جرجس شكري رئيس لجنة الندوات وعضو اللجنة العليا، والعديد من النقاد والمسرحيين والصحفيين.

وخلال المؤتمر الذي قدّمته المذيعة نرمين نادر، أعلن الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، أسماء أعضاء لجنة المشاهدة وهم: الدكتور علاء قوقة رئيسًا، وعضوية كل من الناقد الكبير يسرى حسان، والناقد أحمد طه، والناقدة مي سليم، والمخرج محمود فؤاد صدقي.

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري»

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري».

وتنطلق، في يوم 24 يوليو، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على المسرح نفسه برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة ويعدّ أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قُدّمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة.

ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية بناء الإنسان المصري.

وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائها تقنيًّا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.