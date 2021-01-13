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رئيس «المنيا الجديدة» ينفي سحب 310 أفدنة من «أرضك للتنمية والاستثمار»

المساحة مازالت بحوزة الشركة والتي تعمل على حل مشكلات تأخر سداد الأقساط
احمد صبحي 12:46 م, الأربعاء, 13 يناير 21 12:46 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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نفى المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ما تردد حول قيام هيئة المجتمعات العمرانية بسحب مساحة 310 أفدنة من شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري.

وأكد نايف في تصريحات لـ”المال”، أن المساحة المذكورة مازالت بحوزة الشركة، والتي تعمل في الوقت الحالي على حل المشكلات المتعلقة بعملية سداد الأقساط، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يتابع عملية الانتهاء من المشروعات السابقة.

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كان قدر تردد خلال الأيام الماضية، أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت سحب 310 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة من شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى.

وذلك بعد أن تخلفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية وفقا للمواعيد المتفق عليها بالعقود، خاصة أن الشركة قد طالبت في وقت سابق بفترة سماح لسداد الأقساط وهو ما وافقت عليه الهيئة، لكن الشركة لم تلتزم.

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يذكر أن شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، قد تمكنت في أغسطس 2019 من الحصول على مساحة 310 أفدنة بالمنطقة السياحية في مدينة المنيا الجديدة بنظام التخصيص، على أن تنتهي الشركة من عميلة التطوير في العام 2026، بتكلفة اجمالية 14 مليار جنيه.

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بقلم احمد صبحي

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