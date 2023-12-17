رئيس «المنيا الجديدة» يتفقد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة

تفقد المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، ومحطة المعالجة الدائمة بطريق المنيا/ أسيوط الصحراوي الشرقي، بطاقة 20 ألف م3 /اليوم كمرحلة أولى، يرافقه مسئولو الجهاز، بهدف المتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، أن المحطة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، وتحويلها إلى مياه معالجة ثلاثياً بغرض استخدامها في الزراعات غير المثمرة، وتعظيم الفائدة من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 20 ألف م3/اليوم.

كما قام المهندس أحمد مصطفي محمد، يرافقه النواب المختصون، ومديرو الإدارات المختصة ومدير إدارة التشغيل والصيانة، بالمرور على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، ومأخذ المياه العكرة، حيث شدد على الشركة القائمة بأعمال التشغيل والصيانة، وتكثيف العمل وعمل صيانة لجميع مكونات المحطة.

ووجه رئيس جهاز المنيا الجديدة، بضرورة إعادة رصف الموقع العام، والانتهاء من عددٍ من الملاحظات، مشيراً إلى أنه سيقوم بمعاينة المأخذ بعد انهاء الملاحظات للاطلاع على ما تم تنفيذه.