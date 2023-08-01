رئيس المنطقة الاقتصادية يشهد توقيع عقد تخصيص أرض لمصنع ميانتا" الفرنسي بالسخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع، لصالح شركة ميانتا الفرنسية للأجهزة المنزلية الصغيرة، وذلك لإنشاء مصنعها الثالث ومستودعها، داخل “إندستريا السخنة” بالمنطقة الاقتصادية، التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.

وقد قام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية نقولا بوري، العضو المنتدب لشركة Mienta، وبحضور السيد محمد حسين، المدير العام، حيث يستهدف التعاون بين الطرفين بدء استثمار شركة ميانتا صاحبة العلامة التجارية الفرنسية نحو 5 ملايين دولار لإنشاء مصنع ومستودع للأجهزة المنزلية الصغيرة، وهو يعد المصنع الثالث للشركة في مصر ومن المقرر افتتاحه خلال العام المقبل 2024، وذلك في إطار خططها لأن تصبح مركزًا للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في هذا السياق أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بالتحرك الجاد الذي يقوم به المطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية في جذب استثمارات أجنبية متنوعة داخل مشروعاته بالمنطقة الصناعية بالسخنة، مشيراً إلى وجود مثل هذه العلامات التجارية الدولية داخل المنطقة من شأنه أن يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري بالمنطقة الاقتصادية.

وقد صرح المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية قائلاً:” سعداء بالتعاون المشترك مع واحدة من الشركات الرائدة التي أثبتت نجاحها في السوق المصرية، ويأتي هذا التعاون في إطار دورنا على مدار السنوات الماضية لدعم المصنعين من خلال تطوير وتشغيل مناطق صناعية مستدامة ومتكاملة بمجموع تسع مدن صناعية في مصر وإفريقيا”.

وأضاف القماح: “أن اختيار مشاريعنا في السخنة، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، كما تقوم الشركة بتطوير أكبر مشاريعها في المنطقة وهو “السخنة 360″ وهي مدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 مليون متر مربع تشمل كافة الخدمات الذكية والمرافق الضرورية، وتنقسم إلى منطقة صناعية ومنطقة لوجستية ومنطقة سكنية وأنشطة اجتماعية، وجامعة وأكاديمية فنية، ويتيح المشروع للمستثمرين الاستفادة من المزايا التجارية من هذا الموقع المتميز الذي يعد بوابة رئيسية للتجارة العالمية، ومن ثم يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال ما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية متنوعة.”

ومن جانبه قال نقولا بوري، العضو المنتدب لشركة Mienta “ميانتا”: ” نحن متحمسون وسعداء لمشروعنا الجديد في “إندستريا السخنة” بالمنطقة الاقتصادية، حيث يعد هذا هو المصنع الثالث لنا في مصر بعد نجاح تجربتنا ومشاريعنا السابقة، ويأتي هذا المشروع وفق خططنا لنكون في المركز البحري للمنطقة بأكملها، والذي يتزامن مع احتفال العلامة التجارية الفرنسية هذا العام بالذكرى العاشرة لتواجدها في مصر وخططها لتحقيق المزيد من النمو.”

وأضاف:” من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 650 ألف جهاز بحلول عام 2025، حيث يتضمن المشروع قطعة الأرض المخصصة للمستودع والذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 200 حاوية، وتمثل “إندستريا السخنة” فرصة ممتازة للمستثمرين الأجانب مثل Mienta، خاصة أنها تمنحنا نفوذًا كبيرًا مع الدول المجاورة الذين يمكنهم الآن توقع مواعيد تسليم أسرع “.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع مع إنشاء المصنع الجديد لشركة “ميانتا” أن يصل عدد المنتجات المصنعة محلياً إلى 60 منتجاً متنوعاً من أدوات إعداد الطعام والطهي والأجهزة المنزلية، وذلك بعد أن كان الإنتاج المحلي يشمل 35 منتجًا فقط – والباقي منها واردات، كما أن المصنع الجديد سيوفر أيضًا 250 فرصة عمل للشباب المصري.